Kan Go Ahead Eagles Ajax ook in Deventer van het scoren houden?

Schreuder ziet ‘bepaald geloof’ terug bij PEC Zwolle: ‘Onze positie was uitzicht­loos’

Zonder uitsupporters en zonder Mees de Wit hoopt PEC Zwolle zaterdag tegen Heracles Almelo (16.30 uur) de ongeslagen eredivisiestatus in 2022 te behouden. In die missie kan trainer Dick Schreuder weer beschikken over verdediger Siemen Voet, die terugkeert van een schorsing.

25 februari