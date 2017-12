Kan Sparta profiteren van Europees duel Vitesse?

Maakt Ajax het in kraker tegen PSV weer spannend?

7:45 Maakt Ajax het tegen PSV weer spannend in de eredivisie? PSV is de enige eredivisieploeg waarvan Ajax vaker verloor (51 keer) dan won (47) Ajax verloor acht punten in de laatste drie thuiswedstrijden tegen PSV Scheidsrechter in de Johan Cruijff Arena is Kevin Blom