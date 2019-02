Kan Willem II opnieuw van AZ winnen?

Willem II gaat tegen AZ voor vijfde ‘drie op rij’

13:44 Willem II treft AZ donderdagavond voor de derde keer dit seizoen. De eerdere twee ontmoetingen in de competitie eindigden in een overwinning, dus gaat de Tilburgse ploeg in de halve finale van de beker voor ‘drie op rij’. Het zou de vijfde keer zijn dat de ploeg drie keer in een seizoen wint van één tegenstander.