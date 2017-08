Kanon krijgt meteen basisplaats bij ADO

ADO-verdediger Wilfried Kanon wordt morgenavond in de uitwedstrijd tegen AZ meteen voor de leeuwen gegooid. Trainer Fons Groenendijk heeft alle vertrouwen in de 24-jarige Ivoriaan die in de voorbereiding geen minuut speelde, omdat hij pas deze week zijn contract met vijf jaar verlengde.

,,Willy gaat starten’’, maakte Groenendijk vanmiddag duidelijk. ,,Hij heeft al een aantal weken getraind en is fit. We kijken daarbij ook naar de spits van de tegenstander. Wout Weghorst is fysiek sterk en heeft veel lengte. Wij denken dat Kanon er meteen moet staan morgen.’’

Kanon verkeerde deze zomer lange tijd in onzekerheid over zijn toekomst. Als non-EU-speler was hij eigenlijk te duur voor ADO, maar omdat hij over anderhalf jaar voetbal-Nederlander is (en dan minder hoeft te kosten) bedacht de club een manier om zijn contract toch te kunnen verlengen. Het UWV gaf deze week eindelijk toestemming voor die constructie, waardoor de verdediger nu weer inzetbaar is.

Vooruitlopend op dat goede nieuws liet Groenendijk Kanon deze week al veelvuldig elf tegen elf spelen met de basisploeg. ,,Dat zijn trainingspartijen waarin we wedstrijdsituaties zoveel mogelijk nabootsen. Willy is topfit, sterk en snel. Ik ben ontzettend gecharmeerd van hem. Ik was ook heel erg blij dat hij van de week aansloot.’’