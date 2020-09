Kanonskogel Tannane verplettert slap Sparta

Door Dennis van Bergen



Nee, over de wedstrijd Vitesse-Sparta zal over pakweg tien jaar niet gek veel meer gesproken worden. Misschien wel over de prachtige vrije trap waarmee Oussama Tannane van ruim dertig meter doelman Benjamin van Leer verschalkte. Later had diezelfde Tannane ook een bijrol bij de 2-0 van Armando Broja, die profiteerde van gegrabbel van diezelfde Van Leer.

Een dag eerder, voorafgaand aan de wedstrijd, had Sparta-trainer Henk Fraser zich nog bewonderend uitgesproken over Tannane. ‘Een superfantastische speler’, zo betitelde hij de de middenvelder. En die kwalificatie is verre van overdreven, blijkt in Gelredome. Tijdens de traditionele Airborne-wedstrijd, waarop wordt stil gestaan bij de Slag om Arnhem van 76 jaar geleden, is hij de spil waar alles om draait in de geel/zwarte ploeg.

In de vrije rol die hem is gegund in de Gelderse stad is Tannane de man die regisseert, die dirigeert en die met zijn techniek het verschil maakt. Wie de bij het Amsterdamse Zeeburgia begonnen prof zo fit en afgetraind bezig ziet, kan zich nauwelijks voorstellen dat dezelfde speler vorig seizoen kilo’s te zwaar neerstreek bij FC Utrecht na weinig verheffende avonturen bij het Franse Saint-Etienne en het Spaanse Las Palmas.

Cynisch gesteld verpersoonlijkt Tannane alles wat het huidige Sparta mist: smoel, overtuiging, vernuft. Een speler, kortom, die er in zijn eentje voor zorgt dat de Rotterdamse club niet in degradatiestress belandt, maar een tamelijk zorgeloos seizoen tegemoet gaat. Ja, Sparta krijgt wat spaarzame kansjes in Arnhem. Mohamed Rayhi bijvoorbeeld, die kort na de kanonskogel van Tannane oog in oog met Vitesse-doelman Remko Pasveer de gelijkmaker verzuimt te maken.

Het is alleen te weinig om serieus aan te maken op een puntje tegen de erkende subtopper. Daarvoor stralen de paar aanvallend ingestelde Sparta-spelers die in Arnhem aan de aftrap staan, zoals Bryan Smeets en Lennart Thy, veel te weinig uit. Voor de net als tegen Ajax blunderende Van Leer geldt hetzelfde. De van FC Emmen overgekomen Michael Heylen doet op zijn beurt verre van slim wanneer hij met een gele kaart al op zak kort voor rust hard doorglijdt op de benen van Thomas Bruns, waardoor Sparta het met een man minder verder moet. Waarna zij vanaf dat moment alleen maar kunnen tegenhouden.

Los van Rayhi en Abdou Harroui, de middenvelder die in de belangstelling staat van onder meer FC Groningen, mist Sparta namelijk elke vorm van creativiteit op dit moment. Een type Tannane, zogezegd, de man dankzij wie Vitesse zich na de 2-0 overwinning medekoploper van de eredivisie mag blijven noemen.

