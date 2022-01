Kapitale fout Justin Bijlow komt Feyenoord duur te staan tegen Vitesse

Arne Slot is als trainer tot veel in staat weten ze inmiddels in Rotterdam-Zuid. Alleen tegen Vitesse is de trainer van Feyenoord nog niet succesvol gebleken als hoofdtrainer. In de eredivisie won Slot zelfs nog nooit van de Arnhemmers en na de nederlaag in Arnhem eerder dit seizoen ging het ook in de Kuip weer mis: 0-1.

Door Mikos Gouka



Er was een momentje waar Slot de bevestiging moet hebben gekregen waarom hij hoogstpersoonlijk de afgelopen dagen met Richedley Bazoer sprak in de hoop hem naar Feyenoord te kunnen halen. De centrale verdediger van Vitesse was een minuut of tien eerder door Bryan Linssen op de hak getrapt, een slimmigheidje waar de topscorer van Feyenoord vaker op valt te betrappen. Bazoer lag even kermend op het veld, maar liet er niet al teveel tijd over heengaan om ook Linssen even schreeuwend op het veld te krijgen, na een stevige en bewuste botsing.

Het is, naast het feit dat Bazoer erg sterk is aan de bal, een andere kwaliteit van de Amsterdammer. Nergens van onder de indruk en bereid om de strijd op alle onderdelen aan te gaan. Dat gekoppeld, uiteraard, aan sterk aan de bal zijn. Niet dat Bazoer foutloos speelde in de sowieso al stroeve ontmoeting tussen Feyenoord en Vitesse. De spelverdeler verloor bijvoorbeeld in de eerste fase na rust opeens de bal aan Linssen, maar Feyenoord kon ook toen niet doordrukken richting het doel van Thijs Houwen.

Volledig scherm © ANP

Bazoer kan veel toevoegen aan Feyenoord, dat voor de winterstop uitstekend presteerde, maar in wedstrijden ook nog weleens de nodige creativiteit ontbeert om een duel open te kunnen breken. Tegen de ploeg uit Arnhem zat het duel erg lang op slot, zeker ook omdat de vleugelaanvallers Reiss Nelson en Alireza Jahanbakhsh bepaald niet in bloedvorm waren. Dat Feyenoord de 20-jarige Zweed Patrik Walemark heeft vastgelegd zou een oplossing kunnen zijn, over de Scandinaviër die op de tribune zat wordt immers door vriend en vijand heel hoog opgegeven. Maar het betekent ook dat er nog nauwelijks geld over is om de dure Bazoer voor het einde van de maand weg te kunnen halen uit Arnhem.

Feyenoord wist dat het moest winnen in de Kuip om in het spoor van PSV en Ajax te blijven. Maar Vitesse bleek dus andermaal bijzonder taai voor de Rotterdammers. De treffer van Lois Openda, ver na rust, kwam uit het niets, maar het was ook weer niet zo dat Feyenoord in die fase de bezoekers stevig bij de keel vast had. Openda profiteerde van een inschattingsfout van Justin Bijlow. De doelman van Oranje kwam uit in een situatie waar Marcus Pedersen de snelle Openda nog leek af te kunnen stoppen. Bijlow miste de bal en de Belg schoof de 0-1 binnen.

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

Slot had kort voor die tegenvaller al Cyriel Dessers binnen de lijnen gebracht voor Nelson in de hoop op voorsprong te komen. De opdracht van de Belg veranderde dus meteen: de supersub moest Feyenoord aan de gelijkmaker helpen.

Het tegenovergestelde gebeurde, al kon de Belg daar weinig aan doen. Bij de gelijkmaker van Guus Til stond Dessers buitenspel en volgens de VAR in Zeist ook te dicht bij keeper Jeroen Houwen. De elfde van Til in de eredivisie werd dus geannuleerd. De aanvallende middenvelder miste later nog een mooie kopkans om de 1-1 aan te tekenen. Het waren tikken voor Feyenoord dat in plaats van in de slipstream van Ajax en PSV kruipen nu Vitesse op eens in de binnenspiegel akelig dichtbij plek drie ziet komen. En dat is vast nog een extra reden voor de beleidsbepalers in Arnhem om hun beste speler deze winter niet naar de Kuip te laten verhuizen.

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.