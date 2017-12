Karim El Ahmadi richt zich op duel in Utrecht

Uit een MRI-scan is gebleken dat de Marokkaanse international last heeft van een lichte verrekking in een knieband.

Later deze week zal duidelijk worden wanneer El Ahmadi weer speelklaar is. Hij mist sowieso woensdag de afsluitende groepswedstrijd in de Champions League tegen Napoli in De Kuip.



El Ahmadi viel zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-0) geblesseerd uit. Even werd gevreesd voor een zware knieblessure, maar gisteren was trainer Giovanni van Bronckhorst al voorzichtig positief gestemd over een spoedig herstel van zijn ervaren middenvelder. Een dag later bleek de fysieke schade bij El Ahmadi inderdaad mee te vallen.