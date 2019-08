Karsdorp: In 2017 zag ook niemand ons kampioen worden

Door Dennis van Bergen Dat Rick Karsdorp fit is lijdt geen enkele twijfel. De verdediger, door Feyenoord voor een seizoen gehuurd van het Italiaanse AS Roma, trainde vrijdagochtend volop mee met de selectie van Jaap Stam. Daarin wekte de in Schoonhoven geboren speler een gretige indruk. ,,Heerlijk om weer terug te zijn, dit voelt heel vertrouwd”, stelde Karsdorp na afloop van de voorlaatste training voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. ,,Er waren veel clubs die me wilden huren. Uit de Bundesliga en de Premier League onder meer. Maar als Feyenoord komt, wil je natuurlijk maar één ding: terug naar Rotterdam.”

Mede vanwege blessureleed kwam Karsdorp in Rome nauwelijks aan speelminuten. Die speeltijd krijgt hij bij Feyenoord waarschijnlijk wel. ,,Natuurlijk moet ik het allemaal nog laten zien en vanzelfsprekend is bij deze club ook genoeg concurrentie, maar de kans dat ik hier wekelijks kan spelen is uiteraard een stuk groter dan bij AS Roma. En daar gaat het me om. Ik wil dit seizoen eindelijk weer eens veertig wedstrijden spelen. Of ik tegen SC Heerenveen al kan starten? Als de trainer wil dat ik speel, dan speel ik. Ik ben fit en klaar om weer te vlammen.”

Meehobbelen

Karsdorp benadrukt dat hij niet komt om zomaar wat mee te hobbelen met Feyenoord. De Rotterdamse club mag dan niet openlijk een doelstelling hebben uitgesproken; de verdediger is op zijn beurt ronduit ambitieus. ,,Het is heel simpel. Ajax en PSV zullen nu en dan ook hun puntjes verspelen. We moeten ons niet bij voorbaat neerleggen bij een derde plaats op de ranglijst. Je moet altijd voor het hoogste gaan. In mijn laatste seizoen in de Kuip (het kampioensjaar 2016/2017, red.) dacht ook niemand dat we kampioen zouden worden. We werden het wél. Dat bedoel ik: als je alles geeft is er van alles mogelijk.”