Kashia baalt van Vitesse: AZ was beter, over het hele veld

,,Slecht'', zo vatte Kashia de wedstrijd van zijn ploeg tegenover FOX Sports kort samen. ,,Vooral de eerste vijf minuten, toen we die goal tegen kregen. Zij waren beter dan wij, over het hele veld, dat is de harde waarheid. Wij kunnen het ons echt niet veroorloven om zo veel kansen weg te geven. We gaven simpele ballen weg, speelden slordig. Dan wordt het heel moeilijk.''

Trainer Henk Fraser had desondanks best wel af en toe genoten. ,,Jawel hoor...'', sprak hij. ,,AZ bezorgde ons heel veel problemen, met gevarieerde loopacties. Ik heb genoten van het feit dat we ons in de tweede helft daar beter tegen wapenden. Er kwam meer evenwicht, en ik dacht dat we de wedstrijd na de 1-1 naar ons toe konden trekken.''