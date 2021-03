Katachtige Okoye goud waard voor Sparta in Venlo

Sparta heeft een reputatie wat betreft punten pakkende doelmannen. Maduka Okoye is de volgende die zich in dat historische rijtje nestelt. Mede dankzij de uitblinkende Nigeriaans international zetten de Spangenaren gisteren een reuzenstap richting handhaving. Eindstand tegen VVV: 0-1.

Met de lenigheid van een balletdanser rolt de term over zijn lippen, kort na afloop van de wedstrijd tegen VVV. ,,Een katachtige redding”, zegt Sparta-doelman Maduka Okoye, verwijzend naar zijn ‘onmogelijke’ save op een schot van Jafar Arias in de slotseconden. Mede dankzij de opnieuw uitblinkende Duitse Nigeriaan pakken de Spangenaren deze dinsdagavond drie hele belangrijke punten in de strijd om handhaving in de eredivisie (0-1). Okoye: ,,Een heel lekker gevoel dit.”

Het is een prachtig gezicht, de blijdschap bij die zo kleurrijke sluitpost van Sparta. En niet alleen omdat hij zijn woorden in een mooi soort Romario-Nederlands door de catacomben van De Koel laat weergalmen. Vooral omdat hij zijn moment van aandacht ondubbelzinnig verdient. In een wedstrijd waarin de spanning negentig minuten lang van beide ploegen spat, is Okoye de onbetwiste man of the match. En, inderdaad, op zijn redding bij de inzet van Aria past maar een etiket: ‘katachtig.’ Want: een die niet zou misstaan in het oeuvre van André Onana of Manuel Neuer. Hoogstpersoonlijk voorkomt hij ermee dat Sparta een 0-1 voorsprong alsnog uit handen geeft tegen VVV.

,,Je wilt je team helpen en als dat dan lukt, ben je heel blij”, zegt Okoye, die beseft dat de Rotterdammers dankzij de zwaarbevochten zege in Venlo opeens heel dichtbij een langer verblijf in de eredivisie zijn. Het de laatste weken geslonken gat met nummer zestien Willem II is opeens weer negen punten. Met nog negen duels te gaan lijkt Spangen zich dus al voorzichtig op te kunnen maken voor opnieuw een seizoen waarin Ajax, Feyenoord en PSV naar Het Kasteel komen. Mede mogelijk gemaakt door nota bene een verdediger van VVV, Kristopher da Graca. In een wedstrijd die goed beschouwd geen winnaar verdient, glijdt hij een voorzet van Sparta-spits Lennart Thy achter zijn eigen doelman Thorsten Kirschbaum.

De opluchting en ontlading spatten na afloop van de Sparta-gezichten. Bij Bart Vriends die de nipte zege schaart onder de categorie ‘erin beuken’. Bij Tom Beugelsdijk, de Haagse rots, die dat erin beuken zo’n beetje uitgevonden heeft. ,,Hoe de sfeer was in de kleedkamer? Ja, goed natuurlijk”, zegt de routinier. ,,En we liepen allemaal als eerste naar Maduka natuurlijk.”

