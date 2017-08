Keeper gevaarlijkste ADO-aanvaller, Rotterdammers liggen Heracles niet

Iedere eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van databureau Opta.

NAC Breda - Sparta 2-2

• Sparta schoot in de 69ste minuut pas voor het eerst op doel, via Loris Brogno. De enige twee daaropvolgende schoten tussen de palen van de Rotterdammers waren de goals van Ragnar Ache.

• Ache was al de tweede Sparta-invaller die in 2017 tweemaal scoorde in een eredivisieduel, zijn voorganger was Mathias Pogba (tegen PEC Zwolle). Geen enkele andere Eredivisieclub had dit kalenderjaar een invaller met twee goals.

• NAC scoorde in drie competitieduels via Thierry Ambrose en Rai Vloet al tweemaal met het hoofd. Dat is slechts één keer minder dan in de gehele eerste helft van het seizoen 2016/17 in de Jupiler League.

• Michel Breuer was de aangever bij de 2-1 en heeft in 329 eredivisieduels nu een direct aandeel gehad in 25 doelpunten (12 treffers, 13 assists). Zijn allereerste assist gaf hij precies vijftien jaar en één dag eerder.

Volledig scherm © foto: Carla Vos

Vitesse - AZ 1-2

Volledig scherm © ANP Pro Shots • Spits Tim Matavz werd met zijn 1-1 de tweede speler in de geschiedenis met minstens één doelpunt in elk van zijn eerste drie eredivisieduels voor Vitesse. De eerste was Pierre van Hooijdonk in 1999.



• De tweemaal scorende Wout Weghorst was in zijn laatste acht competitiewedstrijden direct betrokken bij negen treffers (zes goals, drie assists).



• Vitesse kreeg 27 doelpogingen tegen, het hoogste aantal voor de Arnhemmers in een thuiswedstrijd in de eredivisie sinds 21 augustus 2010 (28 tegen FC Twente).

ADO Den Haag - SC Heerenveen 1-2

• ADO Den Haag heeft voor de tweede keer in de clubgeschiedenis nul punten na drie speelronden (na 2006-07). Met een doelsaldo van -6 is dit officieel de slechtste seizoensstart ooit.

• Keeper Robert Zwinkels ondernam namens ADO Den Haag tegen SC Heerenveen meer doelpogingen (één) dan vleugelaanvallers Sheraldo Becker en Melvyn Lorenzen bij elkaar (allebei geen enkele poging).

• Het duel tussen ADO en Heerenveen was - dankzij de goals van Morten Thorsby en Björn Johnsen - pas de tweede Eredivisiewedstrijd waarin beide teams een scorende Noor hebben. De vorige was ADO - DWS van 5 oktober 1969, toen scoorden Harald Berg en Finn Seeman.

• Denzel Dumfries is de eerste verdediger met vier assists in zijn eerste drie eredivisieduels voor een club. In 2008 noteerde Stanislav Manolev namens PSV eveneens vier assists.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

PEC Zwolle - FC Twente 2-0

• PEC-verdediger Philippe Sandler gaf in de eerste helft tegen FC Twente meer succesvolle passes (70) dan heel FC Twente in totaal (69).

• FC Twente verloor voor het eerst in de clubgeschiedenis de eerste drie wedstrijden van een eredivisieseizoen, en leed voor het eerst sinds augustus 1979 zes opeenvolgende competitienederlagen.

• De Tukkers staan voor het eerst sinds 1998 op slechts twee doelpunten na de eerste drie wedstrijden van een eredivisieseizoen.

• Invaller Michael Liendl creëerde namens FC Twente minstens drie kansen meer (vijf stuks) dan iedere andere speler op het veld.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Heracles Almelo - Excelsior 2-2

Volledig scherm © ANP Pro Shots • De laatste drie keer dat Heracles Almelo in eigen huis een voorsprong weggaf deden de Almeloërs dat tegen de drie Rotterdamse ploegen Feyenoord, Sparta en Excelsior.



• Heracles-verdediger Robin Pröpper won honderd procent van zijn persoonlijke duels, gaf de meeste passes (71) en had ook de meeste balcontacten (77) van alle spelers op het veld.



• De Kralingers pakten in 2017 al vaker rood in de eredivisie (vier keer) dan in heel 2016 (drie).



• Anouar Hadouir pakte de snelste rode kaart voor een invaller in de eredivisie (3 minuut 46) sinds Tim Hölscher voor FC Twente tegen Feyenoord. Hij kreeg op 22 november 2015 al na a 48 seconden rood.

Feyenoord - Willem II 5-0

• Feyenoord pakte de snelste 3-0 voorsprong in een eredivisiewedstrijd sinds 16 mei 2004. Toen zette Dirk Kuyt de Rotterdammers na 16 minuten al op 3-0 tegen PEC Zwolle.

• Alleen Georginio Wijnaldum (16 jaar, 148 dagen) was jonger dan Cheick Touré (16 jaar, 201 dagen) bij zijn debuut voor Feyenoord in de Eredivisie.

• Kevin Diks gaf in zijn voorgaande 65 Eredivisieduels in totaal drie assists. Dat is er slechts één meer in het duel met Willem II, waarin hij twee keer de aangever was.

• In de eerste 74 minuten tegen Feyenoord kwam alleen linksback Kostas Tsimikas tot een doelpoging voor Willem II. Hij loste twee schoten, allebei naast of over het doel.

Volledig scherm © Pro shots

VVV-Venlo - Ajax 0-2

• Negen van de elf doelpunten van Ajax dit seizoen, in alle competities, vielen in de tweede helft.

• Donny van de Beek (één goal, één assist) was in dit duel bij evenveel eredivisiedoelpunten betrokken als in zijn voorgaande 29 competitiewedstrijden. Daarin kwam hij in totaal tot twee assists.

• VVV verloor voor het eerst sinds 12 april 2013 (0-2 tegen PEC Zwolle) een eredivisieduel. De Venlonaren bleven de eerste twee speelronden van dit seizoen én de laatste vier van 2012/13 ongeslagen.

• Van alle Ajacieden met minimaal vijftig passes per wedstrijd had Frenkie de Jong de hoogste passnauwkeurigheid in een eredivisieduel voor Ajax (97,4 procent). Eerder kwam Thulani Serero tot 98,8 procent, op 21 december 2014 tegen Excelsior.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

PSV - Roda JC 2-0

Volledig scherm © Thomas Bakker • Hirving Lozano werd de tweede speler ooit die in elk van zijn eerste drie eredivisiewedstrijden voor PSV tot scoren kwam, na Dries Mertens in 2011.



• Jürgen Locadia evenaarde met vier schoten op doel een persoonlijk record in een eredivisiewedstrijd. De aanvaller schoot alleen op 5 maart 2016 (tegen FC Groningen) ook viermaal tussen de palen.



• Roda JC verloor voor het eerst in de clubgeschiedenis de eerste drie wedstrijden van een eredivisieseizoen.

FC Groningen - FC Utrecht 2-1

• Utrecht incasseerde in de eerste veertig minuten tegen FC Groningen evenveel treffers (twee) als in de 460 speelminuten daarvoor in de eredivisie.

• Jean-Christophe Bahebeck schoot zes keer op doel tegen FC Groningen, het dubbele aantal van alle Groningen-spelers gezamenlijk tegen FC Utrecht (drie keer).

• In slechts twee van zijn 103 eredivisieduels maakte Sergio Padt meer reddingen in deze ene wedstrijd tegen FC Utrecht (tien stuks). Tegen Ajax en PSV moest Padt in het verleden beide keren twaalf keer ingrijpen.

• Voor het eerst sinds 16 september 2016 verliest FC Utrecht een eredivisiewedstrijd met zoveel balbezit (64,1 procent). Destijds was FC Groningen ook de tegenstander (64 procent).