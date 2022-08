Keeper Scherpen maakt tegen Heerenveen direct debuut voor Vitesse

met poll ‘Sorry’ is niet genoeg: twee duels schorsing voor GA Eag­les-verdediger Deijl na harde tackle op PSV’er

Go Ahead Eagles-verdediger Mats Deijl (25) is drie wedstrijden geschorst - waarvan één voorwaardelijk - voor zijn tackle op PSV-speler Ledezma. In het duel in Deventer kreeg Deijl een directe rode kaart voor zijn charge. Hij toonde zich na afloop direct schuldbewust.

