Keeper Wellenreuther mist mogelijk bekerfinale

Dat Willem II met een gelijkspel tegen Excelsior (1-1) en een nederlaag tegen PSV (0-3) in het achterhoofd aan de voorbereiding begint, lijkt niet optimaal. ,,Normaal wil je na een nederlaag zo snel mogelijk spelen", zegt Koster. ,,Dat het door het schuiven met het programma nu anders ligt, wisten we al een tijdje. We moeten gebruik maken van de rust. Ik kijk er nu ook wat anders tegenaan. Wat geweest is, is geweest. De aanloop naar de bekerfinale is iets heel aparts, met niets te vergelijken.”



Koster heeft er begrip voor dat hij al een tijdje in zijn keuzemogelijkheden is beperkt. Kristófer Kristinsson is geen optie voor de wedstrijdselectie omdat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen. ,,Hij heeft geen toekomst meer bij Willem II. Ik ga er niet te diep op in, maar we hebben geen spijt van genomen beslissingen."