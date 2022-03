Keepers in topvorm, twee Spartanen scoren ondanks zege zware onvoldoendes

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 26 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

Na maanden vol forse kritiek pakte Joël Drommel eindelijk eens in positieve zin de hoofdrol. De doelman hielp PSV met knappe reddingen aan een 0-1 overwinning op bezoek bij FC Utrecht. Met een 7,5 werd Drommel speler van de week en tankte hij vertrouwen richting het slot van de eredivisie, waarin Ajax en PSV in een felle titelstrijd verwikkeld zijn.

Drommel was echter niet de enige speler die beoordeeld werd met een 7,5. Ook collega-doelman Ofir Marciano van Feyenoord maakte tijdens de 1-2 zege op bezoek bij PEC Zwolle namelijk indruk tussen de palen van de Rotterdammers. Zijn ploeggenoot Gernot Trauner kreeg eveneens een 7,5. Sparta boekte een belangrijke zege, maar twee spelers ontvingen een 4.

SC Cambuur - Ajax 2-3

SC Cambuur: Bos 6,5; Ter Heide 5 (66. Schmidt -), Tol 6, Schouten 6; Sambissa 6, Hoedemakers 6, Maulun 5,5, Bangura 5,5; Paulissen 5,5; Kallon 6,5, Boere 6,5.

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 6,5 (62. Rensch -), Schuurs 6, Tagliafico 6,5, Blind 6,5; Klaassen 5, Gravenberch 7, Berghuis 6,5; Antony 6, Haller 7, Tadic 6.

Scheidsrechter: Lindhout 6.

Man of the match: Met een snoeiharde afstandspegel bezorgde Ryan Gravenberch Ajax in de slotfase alsnog drie belangrijke punten in de strijd om de landstitel. Gravenberch stond in de basis omdat Edson Álvarez ontbrak en toonde met een sterk optreden het ongelijk van de trainer aan om hem te passeren. Gravenberch bereidde ook de treffers van Dusan Tadic en Sébastien Haller voor.

Volledig scherm Ryan Gravenberch. © Pro Shots / Niels Boersema

Sparta - Go Ahead Eagles 1-0

Sparta: Okoye 6,5, Abels 4, Beugelsdijk (5. Vriends 6,5), Auassar 6,5, Durmisi 6, Namli 4,5 (62. Mijnans 6), Van Mullem 5,5, De Kamps 7, Van Crooij 6,5 (82. Jans), Engels 6,5 (90. Masouras), Dalmau 4 (46. Thy 5,5).

Go Ahead Eagles: Noppert 6,5; Deijl 6, (81. Martina -), Nauber 5,5, Kramer 6, Kuipers 5,5 (85. Mulenga -); Idzes 5,5, (70. Botos -), Brouwers 5,5, Rommens 5,5; Cordoba 5, Lidberg 5, (81. Cardona -), Oratmangoen 6, (81. Heil -).

Scheidsrechter: Martens 6.

Man of the match: Toen Sparta Joeri de Kamps terughaalde naar Nederland, werd vooral zijn reputatie als notoire kaartenpakker genoemd. De middenvelder ontpopt zich de laatste weken echter als een zeer gewaardeerde balafpakker bij de Rotterdammers, die met een 1-0 overwinning uitstekende zaken deden in strijd tegen degradatie.

Volledig scherm Joeri de Kamps en Matus Bero (onder). © ANP

FC Groningen - NEC 4-3

FC Groningen: Leeuwenburgh 5; El Hankouri 6,5 (88. Sverko -), Te Wierik 5, Kasanwirjo 5, Van Hintum 5 (46. Irandust 5,5), Meijer 6; Duarte 6,5, Suslov 6 (77. Dankerlui -), Abraham 5 (66. Ngonge -); Strand Larsen 7, De Leeuw 7 (78. Postema -).

NEC: Branderhorst 5; Van Rooij 5,5, Guth 5, Odenthal 5, Verdonk 6; Schöne 7, Barreto 6, Mattsson 7 (88. Bronkhorst -); Okita 6, Akman 7 (82. Márquez -), El Karouani 5.

Scheidsrechter: Van der Eijk 4.

Man of the match: Voor het eerst in zijn carrière heeft Strand Larsen de dubbele cijfers bereikt. Met een rake kopbal bracht de Noorse spits zijn seizoenstotaal op tien treffers. Mede dankzij Strand Larsen steeg FC Groningen naar de achtste plaats op de ranglijst en mag zijn ploeg nog altijd dromen van deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Volledig scherm Strand Larsen. © ANP

RKC Waalwijk - SC Heerenveen 0-0

RKC Waalwijk: Vaessen 6,5; Gaari 5,5, Meulensteen 6,5, Adewoye 5,5 (86. Kuijpers -), Touba 6,5, Wouters 5,5 (61. Bakari -); Anita 5,5, El Bouchataoui 6,5 (61. Bel Hassani -), Van der Venne 6 (79. Stokkers -); Odgaard 6,5, Kramer 5,5.

SC Heerenveen: Mulder 6; Van Ewijk 6, Van Aken 6,5, Van Beek 6, Bakker 6,5, Kaib 6 (87. Madsen -); Tahiri 5,5, Haye 6, De Jong 6,5 (76. Al Hajj -); Van Hooijdonk 6, Musaba 6,5 (79. Stevanovic -).

Scheidsrechter: Manschot 6.

Man of the match: Als er één ploeg was die aanspraak maakte op de overwinning in Waalwijk, was het de uitploeg. Heerenveen creëerde de meeste kansen op de winnende treffer, maar de brilstand bleef op het bord. Daar kon ook de naar behoren spelende middenvelder Siem de Jong geen stokje voor steken.

Volledig scherm Siem de Jong (rechts). © Pro Shots / Marcel van Dorst

Fortuna Sittard - Willem II 1-0

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Tirpan 7, Angha 6,5, Siovas 6, Cox 6; Semedo 6 (63. Botaka -), Duarte 6,5, Rienstra 5, (63. Samaris -); Flemming 7, Benschop 5,5, (63. Tekie -), Seuntjens 6,5 (80. Lonwijk -).

Willem II: Wellenreuther 5,5; Owusu 5, (85. Ludewig -), Dammers 6, Köhn 5,5, Köhlert 6,5; Heerkens 5, Saglam 4,5 (72. El Khayati -), Crowley 6, (72. Roemeratoe -); Nunnely 5,5, Hornkamp 4,5, Kabangu 4,5 (85. Svensson -).

Scheidsrechter: Higler 5,5.

Man of the match: Engelse clubs hoopten Zian Flemming afgelopen winter los te weken bij Fortuna Sittard, maar de Limburgers besloten de middenvelder aan boord te houden. In strijd tegen degradatie bleek dat een meesterzet: Flemming tekende tegen Willem II voor de enige treffer en hielp zijn ploeg daarmee aan een zeer belangrijke zege. Daardoor passeerde Fortuna Willem II op de ranglijst.

Volledig scherm Zian Flemming. © Pro Shots / Johan Manders

Heracles Almelo - Vitesse 0-0

Heracles: Bucker 6; Fadiga 5,5, Rente 6, Knoester 5,5, Quagliata 5,5; Ouahim 5,5 (45. Schoofs 6); Kiomourtzoglou 6,5, De La Torre 6,5; Laursen 5 (62. Lunding -), Bakis 5 (45. Armenteros 5,5), Basacikoglu 5 (62. Hansson -).

Vitesse: Schubert 6; De Regt 4 (37. Cornelisse 7), Oroz 5,5, Rasmussen 5,5, Hajek 6, Wittek 4,5; Tronstad 6, Domgjoni 5, Buitink 5 (61. Openda -); Grbic 5 (46. Bero 5), Baden Frederiksen 4,5 (61. Ghobo -).

Scheidsrechter: Kamphuis 5.

Man of the match: De kans is klein dat de ontmoeting tussen Heracles en Vitesse van vandaag nog lang herinnerd zal worden. Beide ploegen kwamen niet tot scoren. Vitesse mocht daarvoor vooral Enzo Cornelisse danken. De jonge verdediger kwam na 37 minuten in het veld en vormde een slot op de deur voor de Arnhemmers, die verder bijzonder matig speelden.

Volledig scherm Enzo Cornelisse. © Pro Shots / Erik Pasman

FC Utrecht - PSV 0-1

FC Utrecht: De Keijzer 6,5; Van der Kust 6 (82. Meissen -), Van der Hoorn 6, St. Jago 6,5, Warmerdam 6; Maher 5,5, Van Overeem 6 (82. Rijks -); Timber 7, Van de Streek 5,5, Balk 5 (67. Gustafson -); Douvikas 6.

PSV: Drommel 7,5; Mauro 6,5, Teze 7, Obispo 5 (Boscagli 6), Max 5,5; Gutiérrez 7, Sangaré 7, Götze 6 (46. Veerman 6); Gakpo 7, Zahavi 6,5, Doan 7.

Scheidsrechter: Nijhuis 7,5.

Man of the match: Maandenlang kreeg Joël Drommel kritiek vanwege zijn weifelende optredens onder de lat bij PSV, maar tegen FC Utrecht groeide de doelman uiteindelijk uit tot man van de wedstrijd. Drommel hield zijn ploeg met reddingen op de been en boekte daardoor een 0-1 overwinning op bezoek in de Galgenwaard.

Volledig scherm Drommel brengt redding. © Pro Shots / Stanley Gontha

PEC Zwolle - Feyenoord 1-2

PEC Zwolle: Lamprou 6,5; Van Polen 6,5, Nakayama 6, Van der Werff 5 (85. De Waal -), Anderson 5,5 (80. Kastaneer -); Saymak 6, Van den Belt 6 (85. Adiz -), Clement 5,5 (80. Tedic -), De Wit 6,5; Redan 5, Darfalou 5,5 (31. Paal 5,5).

Feyenoord: Marciano 7,5; Geertruida 6 (65. Linssen -), Trauner 7,5, Senesi 7, Malacia 6; Aursnes 6, Til 5 (65. Toornstra -), Kokcu 6; Nelson 5 (55. Walemark 6), Dessers 7 (81. Pedersen -), Sinisterra 6,5.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6.

Man of the match: Feyenoord moest het op bezoek in Zwolle stellen zonder eerste doelman Justin Bijlow, maar werd uitstekend vervangen door zijn back-up Ofir Marciano. De Israëliër liet vorig jaar met zijn optredens nog geen onuitwisbare indruk achter, maar toonde op bezoek bij hekkensluiter PEC met enkele knappe saves aan een goede vervanger voor Bijlow te zijn.

Volledig scherm Ofir Marciano in actie tegen PEC. © ANP

AZ - FC Twente 0-1

AZ: Vindahl 6; Sugawara 6 (62. Witry -), Hatzidiakos 6, Martins Indi 6, Wijndal 6; Koopmeiners 5,5 (62. Clasie -), Reijnders 6, De Wit 5,5; Evjen 5 (46. Sowah 6), Pavlidis 5 (46. Aboukhal 6), Karlsson 6.

FC Twente: Unnerstall 6,5; Brenet 6, Pleguezuelo 6,5, Pröpper 6,5, Smal 6; Zerrouki 7, Sadilek 7, Vlap 6; Rots 6, Van Wolfswinkel 6, Misidjan 6 (60. Cerny 6).

Scheidsrechter: Van Boekel 6.

Man of the match: Met Michal Sadílek als uitblinker op het middenveld hield FC Twente het in topvorm verkerende AZ naadloos in bedwang. De Enschedeërs dienden AZ de eerste nederlaag sinds 7 maart toe en kwamen daarmee in punten op gelijke hoogte met de Alkmaarse formatie. Sadílek en consorten wachten de komende weken een fraaie strijd om de vierde plaats in de eredivisie.

