Kees van Wonderen aan het roer bij Heerenveen: ‘Ik dacht nooit: trainer zijn, dat doe ik wel even’

Hij leidde Go Ahead Eagles terug naar de eredivisie. Nu wil hij van Heerenveen weer een gevreesde subtopper maken. Wie is Kees van Wonderen (53) als trainer? Waarom is hij de laatbloeier die hij ook was als speler? Wie inspireren hem? Van Leo Beenhakker en Ton Boot tot een speech van Zlatan Ibrahimovic.

Op de schoot van Kees van Wonderen ligt een opstelling van een jeugdwedstrijd uit 2017. Hij werpt op verzoek nog eens een blik op de teams van Nederland en Noorwegen bij het EK onder 17 jaar.

Van Wonderen was destijds de coach bij Oranje. Bij de Noren liep in de spits ene Erling Haaland. ,,Verrek, ja, Haaland’’, klinkt het verrast. ,,Viel toch helemaal niet op toen? Ik kan me niet herinneren dat hij me bijbleef. Wat een ontwikkeling, hè, als je hem nu tekeer ziet gaan.’’

Het geldt ook voor hemzelf. De wedstrijden op dat EK, ook tegen een Engelse ploeg met onder anderen Jadon Sancho en Phil Foden, plantten bij Van Wonderen het zaadje om hoofdtrainer te willen zijn.

,,Die periode bij de KNVB is de omslag geweest, ja, klopt. Met ook het jeugd-EK dat we wonnen in 2018. Voor die tijd had ik altijd assisterende rollen bij clubs. Vond ik best leuk, maar het gaf me niet enorm veel energie of voldoening. Bij de KNVB polste technisch manager Jelle Goes me voor twee banen. De keuze was assistent bij Jong Oranje worden of coach van Onder 17. ‘Dan wil ik het tweede proberen’, zei ik. En ik werd er enthousiast van, van zelf knopen doorhakken en bepalen welke kant het op moest.’’

Vijf jaar later leidt hij een eredivisieclub. Heerenveen volgde deze zomer na twee jaar Go Ahead Eagles. Op zijn 53ste is Van Wonderen de laatbloeier die hij ook was als speler. Hij debuteerde pas op zijn 22ste in het profvoetbal.

Volledig scherm Kees van Wonderen als trainer van Heerenveen in de Kuip. © Pro Shots / Mischa Keemink

Laatbloeier, is dat kennelijk jouw route in het leven?

Van Wonderen: ,,Nou, zo denk ik er zelf niet over na. Ik wil doen wat ik leuk vind, een titel of rang heeft me nog nooit veel uitgemaakt. En ook niet of iets op een bepaalde leeftijd moet. Ik dacht ook nooit: trainer zijn, dat doe ik wel even. Je hebt mensen die van nature heel veel zelfvertrouwen hebben. Oud-voetballers die zeggen: zet mij als trainer maar gelijk op een hoog podium, dat kan ik wel. Ik zie meer de beren op de weg. De gevaren. Dat is het karakter. Maar áls ik ga, weet ik ook hoe ik het wil aanpakken. En ik ben niet bang om te falen.’’

Hij vertelt over de toelating voor de trainerscursus. In Zeist vroegen ze: wat is je doel als trainer? ,,Ik dacht: ze willen vast horen: ooit Real Madrid coachen of AC Milan of zo. Maar als speler dacht ik al nooit: ik word speler van Feyenoord of ik haal Oranje. Ik was als speler benieuwd hoe ver ik kon komen, maar voor mezelf moest ik me steeds opnieuw bewijzen. Nu ook. Trainer van Heerenveen, gevoelsmatig kan ik dat doen omdat bij Go Ahead is bewezen dat ik wat teweeg kan brengen. Samen met een staf. Na de Europese titel met Oranje onder 17 dacht ik niet: geef mij nu maar Heerenveen.’’

Quote Ik heb wel ervaren dat je als trainer eerst maar eens plan A goed voor elkaar moet hebben, voordat je over plan B en C begint. Kees van Wonderen

In de voetbalwereld geldt Van Wonderen als een trainer die teams herkenbaar laat spelen. Energiek, hoge intensiteit. Niet per se avontuurlijk, wars van dogma’s. Met vijf verdedigers bij een uitduel met Ajax. Maar als dat voor het team nodig is, ook met vijf op bezoek bij Willem II.

,,Ik had het er ooit met Ronald Koeman over. Waren we in zijn staf bij Oranje bezig met het plan voor een interland. Als we het nou zo draaien, of we laten hem zus en zo spelen, dan stellen we de tegenstander voor een keuze. ‘Jij bent net als ik een tacticus’, zei Koeman. Ik vind het leuk om er zo naar te kijken. Maar ik heb wel ervaren dat je als trainer eerst maar eens plan A goed voor elkaar moet hebben, voordat je over plan B en C begint. Je kunt het ook te moeilijk maken voor spelers. Bij Heerenveen houd ik dat in mijn hoofd. Eerst plan A. Ik heb nog niet het gevoel dat we hier al aan B en C toe zijn.’’

Mogen we het ‘vlak’ noemen wat Heerenveen al jaren laat zien? Nummer 10 of 11 van de eredivisie, vlees noch vis.

,,Vroeger was Heerenveen een vaste subtopper, maar kijk je nu naar de financiële mogelijkheden, dan is daar geen sprake meer van. FC Groningen betaalt meer aan zijn spelers en dat is ook zo bij clubs als Emmen, Fortuna, Vitesse of NEC. De club wil in het seizoen 2024/2025 weer vast bij de eerste acht in de eredivisie horen. Er is dus het nodige te doen. Die uitdaging zocht ik. We moeten eerst zorgen dat mensen zich in het elftal herkennen. Dat vind ik veel belangrijker dan nu al op heel korte termijn kijken naar de stand op de ranglijst (Heerenveen staat zesde, red.).’’

Waar denk je zelf als eerste aan bij het Heerenveen van de succesperiode met Foppe de Haan?

,,Met Feyenoord heb ik in acht jaar maar één keer in Heerenveen gewonnen. Met geluk. Voor de rest verloren we of speelden gelijk. Het was altijd heel lastig spelen tegen die vaste subtopper.’’

Hoe reageer jij als trainer na een 5-0 nederlaag, zoals laatst tegen Ajax?

,,Klinkt gek misschien, maar een tik op je neus is af en toe nodig. Omdat spelers dan voelen: dit is niet goed genoeg, er moet een tandje bij.’’

Volledig scherm Kees van Wonderen met Antoine Colassin na de nederlaag tegen Ajax. © ANP

Elk elftal is de spiegel van het karakter van de coach. Geloof je daarin?

,,Ja, ik denk dat je dat wel zo kunt zeggen. Intensiteit vind ik belangrijk. En dat voetbal een vak is en dat tegenslagen en weerstanden overwinnen óók ontwikkeling is. Ik heb het zelf gevoeld: de Europese wedstrijden vroeger met Feyenoord hebben me het meest gevormd. De zwaarte van die duels omzetten naar prestaties in de competitie, dát gaf je extra bagage, dát maakte je volwassen.’’

Wie of wat inspireert jou als trainer? Laatst vertelde je over een filmpje met basketbalcoach Ton Boot, die een proefspeler op de huid zit.

,,Dat was één filmpje. In een ander filmpje is Boot bezig om agressief verdedigen te trainen en dat gaat keer op keer niet goed. Hij geeft ze een enorme uitbrander, legt de vinger op de zere plek, net iets té zwaar aangezet. Maar wel uit het hart, want hij stipt iets aan dat op dat moment essentieel is in de ontwikkeling van zijn team. Zo’n filmpje geeft voor mij de essentie weer van het vak. Welke signalen geef je af als trainer? Laat je jongens ergens mee wegkomen of grijp je in?’’

En inspirators in het voetbal?

,,Wat Jürgen Klopp allemaal doet. Als grote spelers bij Liverpool, zoals Mo Salah en voorheen Sadio Mané, niet meer omschakelen in een wedstrijd, haalt hij ze eraf. Omdat-ie z’n team beschermt tegen een hellend vlak. Ook mooi: Zlatan Ibrahimovic in de kleedkamer na het kampioenschap van AC Milan. De boodschap: niemand geloofde in ons, maar we hadden een plan, we zijn achter elkaar blijven staan en nu zijn we kampioen van Italië.’’

Is dat wat mensen herkennen in jouw elftallen, dat iedereen meedoet?

,,Ik neem graag de topteams als voorbeeld, dat spreekt aan. Ik heb bij Heerenveen laatst een filmpje laten zien van iets meer dan een minuut van Manchester City. Wat die met elkaar doen en in welk tempo. Wie zijn wij dan om te zeggen dat we minder kunnen doen? Of dat sommige spelers niet hoeven mee te verdedigen? Toptrainers als Guardiola, Klopp, Simeone, Van Gaal ook, die zijn heel erg van het samen doen. Vanuit een plan. Zodra iemand in dat plan niet meedoet, gaat Van Gaal er keihard tegenin. Dat bewaakt hij. Daar maak je je niet altijd populair mee.’’

Jij schroomt niet om een speler die verzaakt na 23 minuten al te wisselen?

,,Nou, dan denk ik dat er voordien al signalen zouden zijn. Een speler zou dan niet eens zijn gestart. Bij Go Ahead had ik bedongen dat ik de vrijheid had om spelers weg te sturen als ze écht niet mee wilden. Ik ga er dan geen energie meer in steken. Nog niet één dag.’’

Volledig scherm Manchester City-manager Pep Guardiola. © AFP

Het ging net over tactiek. Pep Guardiola zegt: ‘People talk about tactics. But tactics is just players.’ Eens?’

,,Tactiek is een middel, ja. Maar niet het walhalla. Steve McClaren vatte het als trainer bij Twente mooi samen: als het rust is en je staat bijvoorbeeld met 2-0 voor, dan kunnen er bij de tegenstander drie dingen gebeuren. Óf ze gaan in de tactiek iets veranderen. Óf ze gaan wisselen, dus een verandering in personeel. Óf ze gaan in houding iets veranderen, want het is te slap. Een combinatie van die drie kan ook.

,,Tactiek is niet zaligmakend. Houding en wie er op welke positie staat, bepalen heel veel. Het kunnen raken van jongens om iets in beweging te krijgen, is het allerbelangrijkste. Dat vond ik knap bij Leo Beenhakker. Die voelde altijd heel goed aan welke stemming er in een groep heerste. En wat spelers individueel bezighield. Soms moet je daar haaks op gaan staan als trainer, soms ook niet.

,,Dolletjes met een serieuze ondertoon, dat was Beenhakker. En daar ben ik ook van. Bij de jeugdteams van Oranje vond ik het leuk om een beetje in hun straattaal mee te gaan, dan krijg je echt contact. Die jongens hebben allemaal hun dromen en jij kunt ze helpen. Bij Heerenveen vind ik dat onze middenvelder Anas Tahiri meer moet ‘bijten’ in duels. Bij het buffet zei ik daarom: ‘Veel groente nemen, hè, Anas! Leer je vanzelf bijten.’ Dat wordt dan een terugkerend grapje tussen ons bij het eten en zo plant je op een relaxte manier het zaadje.’’

Reageer eens op deze stelling: Ten Hag, Slot, Schreuder en Van Wonderen gaan de komende tien jaar het gezicht bepalen van het Nederlandse trainersgilde. Zelf profspelers geweest, slimme strategen, maar geen carrière in de internationale top. Ze snappen ook de imperfectie bij spelers.

,,Hmm. Ik weet niet of het daarin zit of iemand een goede trainer is. Julian Nagelsmann had géén carrière als speler, bijvoorbeeld. Het gaat volgens mij vooral om drive, om gek zijn van dit vak. Dat je het maximale eruit wilt halen, en nog nét even wat meer. Dat komt boven op de basiscompetenties die je als trainer moet hebben. En dat zijn er nogal wat. Volgens mij zijn de trainers die jij opnoemt het allemaal: gek van het vak. En daar áltijd mee bezig. Dat is wat Klopp, Guardiola, Simeone en Van Gaal ook zijn.’’