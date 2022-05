Kees van Wonderen hoeft geen gespreid bedje, wel een uitdaging: ‘Wil alle stukjes van Heerenveen verbeteren’

De oefenmeester werd vanochtend gepresenteerd in het Abe Lenstra stadion, waar hij zijn handtekening zette onder een tweejarig contract. Hoewel het nog wel even duurt voor de eerste training op het programma staat, is Van Wonderen al volop bezig met de voorbereidingen. Zo belde hij al met alle spelers die volgend seizoen onder contract staan in Friesland.

Quote Ik zou het zelf heel moeilijk vinden een stap terug te doen Kees van Wonderen Van Wonderen legde zo al het eerste contact met zijn selectie. ,,Ik wil weten hoe ze naar zichzelf kijken’’, zegt hij. ,,En hoe kijken ze naar de club? Wat gaat goed en wat kan beter? Dan kan je daarop actie ondernemen. Als de spelers zien dat iets gebeurt met hun opmerkingen, betekent dat ook wat voor hen. Zij moeten dan ook aan de slag.’’



Bij Go Ahead Eagles had de trainer, die met de club uit Deventer promoveerde naar de eredivisie en zich dit seizoen zonder al te veel problemen wist te handhaven, het gevoel dat hij na twee jaar een deurtje verder moest kijken. Hij zocht vervolgens voor volgend seizoen niet een club die al draait als een geoliede machine, maar eentje waar nog het nodige werk te verzetten is.

,,Ik was niet op zoek naar slechts een baantje, maar een uitdaging’’, zegt hij. ,,Het is niet mijn doel invulling te geven aan dat wat er al is. Ik wil juist mijn bijdrage leveren aan het verbeteren van alle stukjes bij Heerenveen. De faciliteiten moeten zo zijn dat je de spelers kan bedienen. Als al die radartjes in orde zijn, voelen zij dat de omgeving waarin ze werken leidt tot beter presteren.’’

Ferry de Haan

Van Wonderen omschrijft zichzelf als veeleisend, loyaal en een teamspeler. Hij wil niet zelf aan alle touwtjes trekken, maar taken verdelen om zo spelers te ontwikkelen. Dat gebeurt waarschijnlijk met drie assistenten: Paul Simonis, Ole Tobiasen en Peter Reekers. Tobiasen was afgelopen halfjaar interim-trainer na het ontslag van trainer Johnny Jansen en loodste de club naar de play-offs om Europees voetbal, maar is straks dus weer ondersteunend in plaats van eindverantwoordelijk.

Van Wonderen: ,,Ik zou het zelf heel moeilijk vinden een stap terug te doen. Mocht hij vertrekken naar een club waar hij wel als hoofdtrainer aan de slag kan, dan zou ik dat begrijpen.’' Technisch manager Ferry de Haan liet weten te willen luisteren naar clubs die zich melden om Tobiasen over te nemen.