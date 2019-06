‘Keffertje’ Nijland hoort lovende woorden tijdens afscheid

update Uitgelekt wedstrijd­sche­ma: PEC Zwolle opent eredivisie­sei­zoen, GA Eagles treft eerst MVV

14 juni Net als in 2018 mag PEC Zwolle het eredivisieseizoen openen in eigen stadion. Willem II komt volgend het concept speelschema van de eredivisie op vrijdag 2 augustus (20.00 uur) naar de Overijsselse hoofdstad. Daarnaast is er een noviteit: competitiewedstrijden op zondagavond om 20.00 uur.