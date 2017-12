Keizer blij met inzet Ajax: Gevochten voor elkaar

,,We hebben inzet en passie gebracht en gevochten voor elkaar'', zei Keizer. ,,Daar ben ik het meest trots op. We hebben donderdag gespeeld en stonden er nu weer. Het lijkt wel of het langzaam begint te komen bij ons. Dat is leuk om te zien.''



,,AZ begon goed, maar wij hadden wel de beste kansen'', vervolgde Keizer. ,,In de tweede helft hadden we de wedstrijd eerder kunnen beslissen. In de slotfase brengt AZ met Fred Friday een vierde aanvaller. We misten zo veel verdedigers dat ik geen centrale verdediger meer kon brengen. Frenkie de Jong heeft het goed gedaan achterin. En we waren gelukkig toen Friday die kans miste in de slotfase.''