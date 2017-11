Keizer: Dolberg weer op links? Die kans is niet groot

Gezonde Fran Sol mag niet praten met Nederlandse pers

2 november Fran Sol kreeg vandaag geen toestemming van Willem II om zijn verhaal te doen over de bewogen week die hij achter de rug had. Bij de Spaanse spits werd vorige week in het ziekenhuis een 'zwarte vlek' bij zijn testikel verwijderd. Dat bleek uiteindelijk niet kwaadaardig te zijn, zo kreeg hij gistermiddag te horen.