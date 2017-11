Keizer gaat Dolberg tegen FC Utrecht niet op links zetten

Het experiment met Dolberg als linksbuiten gaat volgens Ajax-trainer Marcel Keizer niet definitief te prullenbak in, maar zondag tegen FC Utrecht zal de Deen niet op de linkerflank. ,,Die kans is niet groot,’’ zegt Keizer. ,,We hebben het tegen Willem II geprobeerd omdat zij met vijf verdedigers speelden. Het liep niet zoals we hadden gehoopt, maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet meer zal gebeuren.’’

Vaste linksbuiten Amin Younes is bovendien na knieklachten, als hij morgen de laatste training doorstaat weer fit genoeg, om in de basis te starten. Keizer sprak dit seizoen steeds uit datt Dolberg zijn eerste spits is, maar van die stelligheid ziet hij nu af. ,,Het is op dit moment lastig te zeggen wie de eerste man is. Klaas-Jan Huntelaar doet het goed, maar iedereen weet dat Dolberg ook een geweldige speler is. Ze zullen continu de strijd moeten aangaan. Maar dat is toch alleen maar goed?’’