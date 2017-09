Keizer: Ik ga geen excuses zoeken

Ziet Keizer het nog wel zitten? ,,Jazeker. Vandaag was het zwaar ondermaats. We zijn geen moment in de wedstrijd geweest. Maar op basis van de wedstrijden hiervoor, waarin we gedeeltes vrij aardig hebben gespeeld, zie ik nog toekomst.’’



Of is de selectie niet sterk genoeg? Voelt Keizer zich wat dat betreft in de steek gelaten door de clubleiding? ,,Ik ga het niet zoeken in excuses. Deze selectie is beter dan we vandaag hebben laten zien. Ik moet meer uit deze groep halen. Daar ben ik verantwoordelijk voor.’’