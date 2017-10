Keizer ziet concurrentie binnen Ajax-selectie toenemen

,,Omdat iedereen voelt dat er meer mogelijkheden komen. Kijk bijvoorbeeld ook naar Siem de Jong. Hij laat op de training echt goede dingen zien. Scoort veel en dat is wat je wilt zien van een aanvallende middenvelder. En ook Max Wöber maakt een goede indruk. Het is goed nieuws dat de selectie steeds fitter en breder wordt. Goed voor Ajax en voor mij ook een luxe.’’



Tegen Sparta zal Keizer veel in tact houden van de ploeg die hem twee weken terug in Heerenveen (0-4 winst) wat ademruimte gaf. Keizer verklapte al dat Klaas-Jan Huntelaar en David Neres sowieso zullen spelen. ,,Zij hebben het goed gedaan dus is er geen reden om dat te wijzigen.’’



En dat terwijl Keizer al weken volhoudt dat Kasper Dolberg toch echt zijn eerste spits is. Dolberg was de afgelopen tijd met de Deense nationale ploeg op pad en moest ook daar genoegen nemen met één invalbeurt. Keizer: ,,Kasper maakt een steeds betere indruk, maar we houden voor nu vast aan Klaas-Jan in de spits.’’