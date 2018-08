Kevin Diks met Fiorentina terug in Apeldoorn: Ik voel het vertrouwen van de trainer

Kevin Diks was gisterenavond in Apeldoorn met Fiorentina te sterk voor Heracles. De verdediger liet na de 2-0 zege in zijn geboortestad weten na twee verhuurperiodes te hopen op een doorbraak in Italië. ,,Ik kom nu anders binnen, want ik ben bij Feyenoord groter en sterker geworden.”

Of Diks er nu anders op staat bij Fiorentina dan in voorgaande jaren, toen hij in de zomer bij Vitesse en Feyenoord werd gestald? ,,Absoluut”, zegt de rechtsback stellig. ,,Vooral het jaar bij Feyenoord heeft me heel goed gedaan. Ik heb het daar mentaal en fysiek een paar maanden moeilijk gehad. Toen belandde ik op de bank, maar uiteindelijk heb ik er best veel gespeeld en een goed half jaar gedraaid. Ik ben daardoor groter, sterker en volwassener geworden. Dat merk ik nu ook in deze voorbereiding met Fiorentina. Ik kom nu anders binnen.”

Daardoor voelt Diks zich klaar om furore te maken in de Serie A, met Fiorentina. Hij wil komend seizoen eindelijk doorbreken in Italië. ,,Daarvoor heb ik een paar jaar geleden bij deze club getekend. Het gaat in de voorbereiding de goede kant op. Ik krijg veel speeltijd en ik voel het vertrouwen van de trainer. Hij was er vorig jaar ook maar toen werd ik al vroeg verhuurd aan Feyenoord. Nu ziet hij me zelf echt aan het werk.”

Chiesa

Dat de gelouterde Stefano Pioli hem als optie voor zijn te renoveren defensie ziet, blijkt woensdagavond op het complex van WWNA wel. Diks is door zijn coach opgenomen in de basisploeg die verder vooral uit vaste krachten bestaat, met Frederico Chiesa als absolute uitblinker. De jonge rechtsbuiten, wiens waarde op bijna 50 miljoen euro wordt geschat, is voor Heracles ongrijpbaar.

Chiesa veroorzaakt een penalty (benut door Valentin Eysseric) en tekent op slag van rust zelf voor de 0-2. Tussendoor krijgt Diks een grove charge van Reuven Niemeyer te verwerken. Arbiter Edwin van de Graaf trekt rood, maar laat Heracles in de tweede helft, op verzoek van de Fiorentina-coach ook, weer met elf spelers terugkeren.

Overtuigen

Matchwinner Chiesa en de degelijk spelende Diks zijn dan al afgelost bij Fiorentina, dat tien dagen op trainingskamp is in Limburg en ook in Duitsland oefenduels afwerkt. De voormalige jeugdspeler van Vaassen en AGOVV hoopt daarna zijn plek in de selectie afgedwongen te hebben, maar houdt ook gewoon rekening met een nieuwe uitleenbeurt.