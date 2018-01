Kieftenbelt tot 2020 speler van Birmingham City

Kieftenbeld (27) verkaste in de zomer van 2015 van FC Groningen naar de Blues, na Aston Villa de tweede club van Birmingham. Een overstap naar Derby County ging in augustus op de laatste dag van de geopende transfermarkt niet door, omdat het papierwerk te laat werd ingeleverd.

Vaste waarde

Inmiddels is Kieftenbeld weer een vaste waarde bij Birmingham City, dat onder leiding van de nieuwe manager Steve Cotterill - de opvolger van Harry Redknapp - vecht tegen degradatie. Hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat een langer verblijf in het St. Andrews stadion een optie was. ,,Ik hou van deze club, Birmingham is altijd goed geweest voor mij'', stelt Kieftenbeld.