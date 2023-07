KIJK LIVE | NAC brengt spanning terug met doelpunt uit vrije trap

met video Leeuwinnen trekken conclusie na clash met VS: ‘De wereld is nog niet van Oranje af’

Het gat met de Verenigde Staten, regerend wereldkampioen én nummer 1 van de wereld, is gedicht. Dat is de conclusie na het 1-1 gelijkspel van de Oranjevrouwen in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. ,,Het is nu fiftyfifty, we zijn gewoon allebei top.”