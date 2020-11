Kika van Es in tranen na zware blessure Elena Dhont in eredivisietopper

De van pijn schreeuwende Dhont zorgde voor tranen bij ploeggenote Kika van Es. De Oranje-international liep in 2014 zelf een zware knieblessure op en was minutenlang ontroostbaar.



Na een minutenlange behandeling werd Dhont met een brancard van het veld gedragen. Daarbij ging het bijna opnieuw mis, omdat de dragers de draagbaar bijna uit hun handen lieten vallen. Dhont is inmiddels voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.



FC Twente-PSV is een uur bezig. Het staat op Sportcampus Diekman in Enschede 3-2 voor de thuisploeg.