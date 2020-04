Kila houdt hoop: ‘Als competitie door was gegaan, had ADO het echt niet gered’

Door Yorick Groeneweg



Elke dag pakt Aad Kila (66) zijn fiets voor een tochtje van zo’n twintig kilometer. Vaak door de duinen, even uitwaaien. Zijn hoofd leegmaken lukt alleen niet. ,,Soms als ik alleen ben, krijg ik opeens tranen in mijn ogen. Dan denk ik: we zijn alles kwijt. Wat zich nu in wereld afspeelt, is tien keer erger dan degraderen. Het gaat erom dat mensen gezond worden.”