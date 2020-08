Kishna dicht bij nieuwe rentree bij ADO Den Haag

Door Marijn Abbenhuijs Kishna, die in de jeugd al bij ADO speelde, maakte zijn eredivisiedebuut voor Ajax. Die club verkocht hem in de zomer van 2015 aan Lazio. Als speler van de club uit Rome worstelde hij veel met blessures. Toen hij in de zomer van 2017 door Lazio aan ADO werd verhuurd, moest hij afrekenen met dat blessureverleden en weer terug op niveau komen.

Dat ging op een pijnlijke manier mis. In september 2017, tijdens zijn tweede invalbeurt als speler van ADO, raakte hij in de thuiswedstrijd tegen Ajax zwaar geblesseerd aan zijn knie. De minuten die hij in dat duel maakte, zijn nog steeds zijn laatste in een officiële wedstrijd. Maar inmiddels is Kishna, transfervrij sinds zijn contract bij Lazio deze zomer afliep, weer fit. Hij speelde deze maand al ruim een helft pijnvrij mee in een wedstrijd voor spelers zonder contract. Als hij maandag ook de medische keuring bij ADO goed doorkomt, keert hij opnieuw terug in Den Haag.