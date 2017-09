Kishna: Ik wil hier een doorstart maken

Hoewel Kishna in de Serie A actief had kunnen blijven, is het volgens Fons Groenendijk een goed signaal dat de buitenspeler koos voor een terugkeer naar Den Haag. ,,Het doet me denken aan Lex Immers, die ook terug is gekomen. Als zulke spelers de ambitie hebben om bij ADO te spelen, is er de laatste maanden toch iets positiefs gebeurd. We zijn slecht aan de competitie begonnen, maar ik heb het gevoel dat we na de interlandperiode pas echt gaan beginnen.’’



Ricardo Kishna had niet verwacht dat hij weer bij de club zou gaan spelen waar hij in de jeugd lang actief was. ,,Maar dat heb ik wel gehoopt. Ik ben 22 jaar en moet nu gaan voetballen. Bij Ajax ben ik niet goed vertrokken en in Italië heb ik het plezier verloren na een aardig eerste jaar. Ik wil hier een doorstart maken van mijn clubcarrière.’’