Klaassen lacht om de VAR: ‘Dit zien die gasten in Zeist ook, toch?’

Davy Klaassen had donderdagavond bepaald geen hoge pet op van de VAR. Een goal van de middenvelder tegen FC Utrecht (eindstand 1-1) werd afgekeurd, terwijl Klaassen toch vrij duidelijk geen buitenspel stond. En dus was hij na afloop bij ESPN cynisch.

Klaassen begon op de bank en zag hoe FC Utrecht de rust in ging met een 0-1 voorsprong. De 1-1 viel uiteindelijk via Edson Álvarez, maar had eigenlijk vlak daarvoor al op het scorebord moeten staan. Klaassen scoorde namelijk, maar werd teruggevlagd door de grensrechter. Uit de beelden bleek vervolgens echter dat Mark van der Maarel ervoor zorgde dat Klaassen helemaal geen buitenspel stond. Gek genoeg greep de VAR echter niet in: de goal werd geannuleerd.

Dat zat 'm in het feit dat de marge dusdanig klein was, dat de originele beslissing van de assistent-scheidsrechter bleef staan. Buitenspel, dus. Na afloop bekeek Klaassen de beelden bij ESPN, waarop hij stomverbaasd reageerde. ,,Deze beelden zien die gasten in Zeist toch ook, of niet? Haha, dit snapt niemand, denk ik. De VAR is een goed ding, maar gebruik ook je gezond verstand en je eigen ogen. Want als je gewoon kijkt, dan zie je het.”

Overigens ging Klaassen ook in op het feit dat hij op de bank moest beginnen. Op de vraag of hij het prettig vond dat hij rust kreeg, antwoordde hij met een enorme grijns: ,,Nee, nee, nee. Hier ben ik niet blij mee. Ik speel liever, maar uiteindelijk bepaalt de trainer", zo sloot hij af.

Na afloop verscheen ook scheidsrechter Allard Lindhout voor de camera. Of hij bij het zien van de beelden ook aan buitenspel dacht? ,,Mijn gevoel komt daar heel dicht bij in de buurt, ja. Er zit een marge, omdat er geen bewijs is.” Maar, zo legde hij uit: ,,Het is een lastige, want ze staan heel dicht bij elkaar. De VAR heeft zijn werk gedaan en de beslissing op het veld is blijven staan.”

