Klaassen na dreun van FC Twente: 'We waren echt heel slecht’

Ook trainer Ten Hag was helder in zijn bewoordingen. ,,Waar wij normaal goed in zijn, de opbouw, daarin waren we slecht. We toonden totaal geen initiatief, de restverdediging en samenwerking waren heel slecht.” De Ajax-coach stak de hand in eigen boezem. ,,De ploeg was niet klaar om te spelen. Dat is de verantwoordelijkheid van de trainer. Ik moet zorgen dat ze geprepareerd zijn om wel een goede pass te geven. Dat reken ik mij aan. Natuurlijk.” Maar Ten Hag gaf Twente ook complimenten. ,,De tegenstander speelde compact en was van daaruit goed in de omschakeling.”