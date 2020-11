Klaassen trots op terugkeer in Oranje: ‘Altijd mooi om voor je land te spelen’

Davy Klaassen meldt zich na de 3-0 zege van Ajax bij Utrecht deze week met een goed gevoel bij het Nederlands elftal. Over het feit dat hij drie jaar werd genegeerd bij Oranje haalt hij zijn schouders op. ,,Ik weet hoe het werkt’’, sprak de middenvelder die zijn ploeg met een prima goal over het dode punt hielp in de lege Galgenwaard.

Klaassen is voor het eerste sinds oktober 2017 weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. ,,Het is altijd mooi om voor je land te spelen’’, sprak hij bij FOX Sports na de zege op FC Utrecht. ,,Ik ben wel trots.’’

Pas na zijn terugkeer bij Ajax deze zomer kwam Klaassen weer in beeld, terwijl hij de laatste jaren ook bij Werder Bremen goed speelde. ,,Ik weet hoe het werkt’’, aldus Klaassen. ,,Zeker als je onderin de Bundesliga speelt zoals vorig seizoen. Hoewel dat nog moeilijker is. Ik heb me daar nooit druk om gemaakt.’’

Bij Ajax valt Klaassen ook weer op met zijn goals, al komt hij minder vaak in de zestien dan in zijn vorige periode bij de Amsterdammers. ,,Ik ben op voetbal gegaan om doelpunten te maken. Ik heb een iets andere rol dan voorheen, maar die bevalt me prima. Dat heb ik ook in het buitenland wel geleerd. Je kan niet alleen maar aanvallen.’’

Volledig scherm Klaassen wordt gefeliciteerd na zijn goal. © ANP

Tegen FC Utrecht had Klaassen aan één keer op het juiste moment diep gaan genoeg om de ban te breken. Na zijn rake uithaal (0-1) kwam Ajax niet meer in de problemen tegen de rivaal die de steun van de fanatieke aanhang miste. ,,Het was misschien minder een gevecht dan hier wel eens geweest is’’, aldus Klaassen. ,,Maar wel een leuke wedstrijd. In de tweede helft hebben we het goed gedaan. We creëerden kansen en scoorden. Dan speel je het goed uit.‘’