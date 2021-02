Klaassen wil zondag grote slag slaan tegen PSV: ‘Ik ben een stuk vrolijker nu ik weer veel win’

Super SundayMet een ticket voor de achtste finales van de Europa League op zak staat Ajax zondag in de uitwedstrijd tegen PSV voor een nieuwe uitdaging. ,,We kunnen de competitie daar nog niet winnen en ik juich pas als het echt beslist is. Maar we kunnen en willen daar een enorme slag slaan”, zegt Davy Klaassen.

Ajax verdedigt een voorsprong van zes punten op PSV en heeft ook nog eens wedstrijd minder gespeeld en een veel beter doelsaldo dan de grootste concurrent voor de landstitel. De koploper uit de hoofdstad komt met een zege in Eindhoven wel heel dichtbij een 35ste landstitel. ,,Daar gaan we ook voor, dat is wel de bedoeling”, stelt de 28-jarige middenvelder van Ajax, dat donderdagavond tegen Lille (opnieuw 2-1 winst door een late goal) de elfde zege op rij boekte.



In het shirt van de club waar hij in november 2011 debuteerde, speelt Klaassen weer om de prijzen. Ajax strijdt nog om de landstitel en winst van de KNVB-beker. De club zit na twee gewonnen duels met Lille ook nog in de Europa League. ,,Ik ben blij dat ik terug ben”, zegt Klaassen die de vorige twee seizoenen met Werder Bremen tegen degradatie streed. ,,Ik ben een stuk vrolijker thuis, nu ik weer veel win. Al kijk ik ook met een warm gevoel terug op mijn periode in Duitsland.”

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe Klaassen verliet in 2017 Nederland als misschien wel de beste speler van de Eredivisie. Maar dat is niet altijd genoeg om in het buitenland te slagen, zo weten Hakim Ziyech (Chelsea) en Donny van de Beek (Manchester United) inmiddels ook. Klaassen redde het niet bij Everton, waar hij slechts zeven competitieduels speelde in 2017/2018. Hij was in de twee seizoenen daarna wel belangrijk bij Werder Bremen, maar mag zich pas na zijn terugkeer naar Ajax weer speler van het Nederlands elftal noemen. Met negen goals, waarvan vier in de afgelopen maand, is hij ook in aanvallend opzicht weer belangrijk voor Ajax.

De 19-voudig international van Oranje speelde donderdag een hoofdrol in het thuisduel met Lille, met de openingstreffer en een knappe actie vlak voor de 2-1 van David Neres. ,,We hebben wel eens beter gespeeld, maar het is toch een knappe zege”, vindt hij. ,,Kijk eens wie we allemaal misten. En Lille staat niet voor niets bovenaan in Frankrijk.”

Sébastien Haller is er zondag weer bij tegen PSV. De Franse spits had eerder deze maand met twee doelpunten een groot aandeel in de bekerzege van Ajax op PSV (2-1). Ajax moet André Onana en waarschijnlijk ook Noussair Mazraoui wel missen.

,,Maar we hebben een brede selectie”, weet Klaassen. ,,Dat zie je bijna iedere wedstrijd weer. Of ik verwacht dat PSV aanvallender gaat spelen dan in de twee eerdere duels tegen ons van dit jaar? Ik zou het niet weten. Het maakt me ook niet uit. Ik weet wel hoe wij spelen. We gaan altijd op zoek naar de zege.”

Tagliafico tegen PSV mogelijk weer beschikbaar

Erik ten Hag hoopt dat Nicolás Tagliafico zondag met Ajax de uitwedstrijd tegen PSV kan spelen. “Er bestaat een kans dat hij het redt”, zei hij vlak na de zege op Lille (2-1). Tagliafico was gisteravond niet voldoende fit om tegen de koploper van Frankrijk te spelen. Hij sloeg zondag ook de thuiswedstrijd tegen Sparta over. Ten Hag wilde niet reageren op een gerucht dat de Argentijn besmet zou zijn met het coronavirus. ,,Ik hoop dat hij er zondag weer bij is.”

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie