Klagende Ten Hag: ‘Ik zag elf BV-tjes op het veld’

,,Ik zag elf BV-tjes op het veld", mopperde Ten Hag. ,,De houding was niet goed, de mentaliteit ook niet. Geen energie ook. We wilden het op 80 procent doen en dat kan niet. De eerste 25 minuten van de tweede helft waren wel goed. Na die 1-0 moeten we de wedstrijd killen. Dan wordt het toch nog 1-1 maar hebben we wel weer de mentaliteit om deze wedstrijd over de streep te trekken. Al ontsnapten we nog wel toen ze in de slotfase opportunistisch gingen spelen. Het was heel matig. Dat heb ik in de rust ook gezegd. Maar er zit zo veel ervaring in deze ploeg. Ik zou ze niet hoeven te motiveren."



