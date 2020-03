Klaiber sluit emotionele week af met doelpunt van de week

Video PS­V-huur­ling Maxi Romero scoort er in Argentinië op los

8:48 Hij gold in Argentinië voor zijn komst naar PSV in december 2017 als ‘El Tigre’. In Eindhoven was spits Maxi Romero vooral een goedwillende, maar wel tandeloze tijger. Door fysieke problemen slaagde hij er nooit echt in om de aansluiting naar het eerste elftal te maken en in anderhalf jaar kwam hij tot drie goals bij Jong PSV en twintig wedstrijdminuten in PSV 1.