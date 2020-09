Klaiber wil bij FC Utrecht blijven: ‘Er is hier zo veel moois gaande’

Het is 4 maart 2020, iets na 22.30 uur. In al zijn enthousiasme jaagt Sean Klaiber fel door in het strafschopgebied van Ajax. Het staat dan al 2-0, FC Utrecht heeft de bekerfinale in zicht. Klaiber maakt een overtreding. De meningen verschillen of die bestraft moet worden met een gele kaart, scheidsrechter Björn Kuipers trekt hem in elk geval wel. Minutenlang loopt Klaiber huilend, ontredderd, in gedachten verzonken over het veld. Hij is geschorst: voor hem geen bekerfinale. Bij de groepsfoto na afloop doet Klaiber zijn uiterste best om iets van een lach te produceren - het lukt nauwelijks. Het zit hem nu eenmaal te diep.