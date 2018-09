Klap voor Vitesse: Chelsea-huurling Musonda maanden uit de roulatie

Gor Agbaljan jaagt via Deventer omweg zijn dromen na

9:00 Gor Agbaljan is al zeventien jaar in Nederland, maar zal zijn Armeense afkomst nooit verloochenen. Via GA Eagles doet de jeugdinternational een financiële en sportieve stap terug, maar het is slechts een investering in een hoger doel: slagen als voetbalprof.