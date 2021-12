Klassieker definitief zonder fans na verlenging toeschouwersverbod: ‘Pijnlijk vooruitzicht’

Aanvankelijk zouden de coronamaatregelen naar aanleiding van de vierde golf komende zaterdagavond (18 december) aflopen, waardoor er nog een sprankje hoop was dat Feyenoord-Ajax zondag met publiek zou kunnen worden gespeeld. Maar daar ging, zoals min of meer al was uitgelekt, vanavond een streep door. De maatregelen werden verlengd tot 14 januari.

De eredivisie moert dus minimaal nog twee speelronden zonder fans spelen. Voor de Keuken Kampioen Divisie zijn drie competitierondes geen toeschouwers toegestaan. Het seizoen in de eredivisie wordt hervat op 14 januari, uitgerekend op de dag dat de maatregelen - mogelijk - aflopen. In de eerste divisie worden de laatste wedstrijden van dit jaar op maandag 20 december gespeeld. Het seizoen wordt hervat op 7 januari, dan in elk geval ook nog zonder publiek.

Daardoor zijn voor de amateurclubs ook trainingen tot die dag niet mogelijk, waardoor het hoogst onduidelijk is of de amateurcompetities op 22 januari kunnen worden hervat. ,,De omikronvariant verspreidt zich een stuk sneller dan de deltavariant, dat is echt reden tot zorg”, zo verdedigde Rutte het standpunt van het demissionaire kabinet. ,,Zolang ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten, zullen we het virus verder moeten terugdringen. De nieuwe variant verspreidt zich sneller dan de deltavariant. Daarover krijgen we deze week een nieuw advies van het OMT. Een van de maatregelen die we doorzetten is dat er geen publiek welkom is bij sportwedstrijden.”