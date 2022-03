Klassieker tussen Ajax en Feyenoord later van start na brand rond sfeeractie voor Picornie

AGOVV Futsal pakt in Leek de draad weer op: 5-1 winst

De zaalvoetballers van AGOVV hebben ook hun derde duel in de verliezerspoule van de eredivisie met een overtuigende overwinning afgesloten. Een week na de wedstrijd bij Tigers Roermond door corona werd afgelast, schoten de Apeldoorners in het Sportcentrum in Leek met scherp tegen Leekster Eagles/Amysoft: 5-1..

12:32