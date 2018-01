Klassieker-verlies bezorgt Feyenoord historisch slechte tussenbalans

Vorig seizoen (het kampioensjaar, waarin Feyenoord van begin tot eind koploper was) was cijfermatig gezien uiteraard uitstekend, in de twee seizoenen daarvoor stond de ploeg na achttien duels tweemaal op de derde plek en was het gat met de toenmalige koplopers respectievelijk acht en twaalf punten. In 2012/13 en 2013/14 stonden de Rotterdammers weliswaar 'slechts' op de vierde plek, maar was het gat met de nummer één ook 'slechts' drie en vier punten. In 2011/12 bezetten de Kuipbewoners na achttien wedstrijden de zesde plek, met acht punten minder dan de lijstaanvoerder.