Kleine Linssen kopspecialist, Paes en Dervisoglu goud waard

Onvoldoendes kregen bijvoorbeeld Mustafa Saymak van PEC Zwolle en Riechedly Bazoer van Vitesse. Sayman kreeg een 4 voor zijn aandeel in de 2-0 nederlaag tegen FC Groningen. Bazoer ontsnapte aan een rode kaart en kreeg een 4 voor zijn optreden tegen Fortuna Sittard.

FC Twente – Heracles 2-3

FC Twente: Drommel 6; Pleguezuelo 6, Bijen 6, Schenk 6, Verdonk 6 (81. Aburjania -); Selahi 6,5 (68. Berggreen -), Busquets 6, Espinosa 6,5; Aitor 6,5, Vuckic 6,5, Zekhnini 6.

Heracles Almelo: Blaswich 6; Breukers 6, Pröpper 6,5, Knoester 7, Czyborra 6; Kiomourtzoglou 6.5, Merkel 6, Mauro Junior 6,5 (90. Bakboord -); Van der Water 5,5 (85. Van den Buijs -), Dessers 6,5, Konings 5,5 (56. Dos Santos 5).

Scheidsrechter Kamphuis: 5

Man of the match: Hij was vooraf nog een vraagteken voor de Twentse derby maar in ‘de belangrijkste wedstrijd van het jaar’ bewees Mats Knoester, de vorig seizoen van Feyenoord overgenomen speler, een belangrijke pion te zijn in de Heracles-verdediging.

Volledig scherm Aitor Cantallapiedra aan de bal namens Twente. Rechts achter hem Mats Knoester. © BSR Agency

Sparta – RKC Waalwijk 4-0

Sparta: Coremans 7; Abels 6, Vriends 7, Mattheij 6, Faye 6; Harroui 7,5 (73. Karami -), Auassar 7 (64. Rigo -), Smeets 7, Rayhi 6,5; Dervisoglu 7,5, Ache 7 (77. Piroe -).

RKC Waalwijk: Vaessen 5,5; Gaari 5, Meulensteen 5,5, Delcroix 5, Nieuwpoort 4,5; Spierings 6, Rienstra 5 (64. Mulder - ), Leemans 5; Tahiri 5 (64. Vente -), Bilate 5, (83. Vermeulen -), Elbers 5.

Scheidsrechter Bax: 6

Man of the match: Met een doelpunt en een assist bewees Halil Dervisoglu weer zijn waarde voor Sparta. Het is voor Sparta te hopen dat ze nog wat langer kunnen genieten van de aanvaller dan een halfjaar. Zijn transfer naar Brentford zou uitgesteld kunnen worden.

Volledig scherm Sparta viert de vette zege op RKC. Rechts Halil Dervisoglu. © BSR Agency

FC Groningen – PEC Zwolle 2-0

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 7,5, Te Wierik 6,5, Itakura 7, Van Hintum 6,5; Matusiwa 6,5 (90. Postema -), El Messaoudi 6,5, Lundqvist 7 (72. El Hankouri -); Hrustic 6,5 (78. Schrek -), Benschop 6, Warmerdam 6,5.

PEC Zwolle: Mous 5,5, Van Wermeskerken 5,5, Dekker 5, Kersten 6, Paal 5,5; Hamer 5, Clement 5,5, Bruns 6; Saymak 4 (71. Johnsen -), Thy 5, Bel Hassani 4,5 (55. Ghoochannejhad 5).

Scheidsrechter Van Eijk: 7

Man of the match: De spitsen van FC Groningen hebben moeite om het net te vinden maar rechtsback Deyovaiso Zeefuik is elke week ijzersterk in de laatste linie.

Volledig scherm Deyovaisio Zeefuik heerst in de verdediging. © BSR Agency

Willem II – VVV 1-0

Willem II: Wellenreuther 6,5; Heerkens 7,5 Holman 7, Peters 6,5, Nelom 6 (78. Nieuwkoop -); Saddiki 6,5, Vrousai 6,5, Llonch 6; Nunnely 7,5 (83. Kabangu -), Pavlidis 5,5, Köhlert 7 (58. Ndayishimiye 6).

VVV Venlo: Kirschbaum 7,5, Pachonik 6, Kum 5, Röseler 5,5 (71. Wright), Scheimann 4,5; Post 6, Linthorst 5,5, Cattermole 6,5, Yeboah 6 (86. Neudecker -), Soriano 5, Van Ooyen 5 (75. Sinclair -).

Scheidsrechter Dieperink: 5,5

Man of the match: Ché Nunnely speelde een piekfijne eerste helft waarbij hij onder andere ploeggenot Vrousai een grote mogelijkheid bood om te scoren. Vrousai miste waardoor Nunnely geen assist op de naam kreeg. Niettemin was hij de gevaarlijkste aanvaller van Willem II.

Volledig scherm Ché Nunnely. © BSR Agency

Vitesse – Fortuna Sittard 4-2

Vitesse: Pasveer 5,5, Lelieveld 6,5, Doekhi 5,5, Obispo 5, Clark 6 (70. Foor -); Tannane 7,5, Bazoer 4, Bero 7, Grot 4,5 (46. Dicko 6); Matavz 6,5 (90. Buitink -), Linssen 8.

Fortuna Sittard: Koselev 5,5; Ninaj 5,5, Amiot 5, Angha 6,5 (90. Harries -), Cox 6; Passlack 5,5,Tekie 5,5 (85. Zeka -), Smeets 6, Diemers 7; Sambou 5,5 (82. Karjalainen -), Ciss 6.

Scheidsrechter Kooij: 5

Man of the match: Weer was Bryan Linssen belangrijk voor Vitesse. En ook weer met zijn specialiteit: de kopbal. Twee kopballen van Linssen (1 meter 65) bezorgden Vitesse alsnog de overwinning op Fortuna Sittard.

Volledig scherm Bryan Linssen bezorgde de Arnhem-veteranen een prachtige avond. © BSR Agency

Heerenveen – FC Utrecht 1-1

Heerenveen: Hahn 7; Floranus 4,5, Dresevic 6,5, Botman 5, Woudenberg 6,5; Kongolo 6, Faik 5,5, Veerman 7; Van Bergen 6,5, Odgaard 6 (78. Dreyer -) Ejuke 6 (90+1 Halilovic -).

FC Utrecht: Paes 7,5; Klaiber 5,5, Janssen 6, Hoogma 6,5, Guwara 6;, Maher 5,5 (64. Abass -), Ramselaar 6, Van de Streek 6 (64. Strieder -), Gustafson 6, Dalmau 6 (81. Bahebeck -), Kerk 6,5.

Scheidsrechter Mulder: 6

Man of the match: Maarten Paes veroverde dit seizoen een basisplek bij FC Utrecht. Hij was tegen Heerenveen belangrijk door de strafschop van Heerenveen-spits Odgaard te stoppen.

Volledig scherm Maarten Paes is blij na zijn gestopte strafschop. © BSR Agency

FC Emmen – Feyenoord 3-3

Emmen: Telgenkamp 6,5; Bijl 6,5, Heylen 5, Bakker 5 (61. Veendorp -), Beste 6; Hiariej 6, Peña 7 (79. Görgülü -), Chacon 6; Slagveer 7 (72. Marinus -), De Leeuw 6,5, De Vos 7.

Feyenoord: Vermeer 5,5; Karsdorp 5, Botteghin 5, Ié 5 (46. Senesi 4,5), Haps 5,5; Tapia 5 (74. Bannis -), Kökcü 5 (61. Toornstra -), Fer 5,5; Narsingh 4,5, Berghuis 5, Larsson 4.

Scheidsrechter Higler: 5

Man of the match: Sergio Peña was één van die buitenlandse versterkingen van FC Emmen in de laatste transferperiode. De Peruaan maakte tegen Feyenoord de mooiste treffer van de middag.

Volledig scherm Sergio Peña scoorde fraai tegen Feyenoord. © BSR Agency

ADO Den Haag – AZ 0-1

ADO Den Haag: Koopmans 7; Van Ewijk 6,5, Beugelsdijk 6, Pinas 6, Meijers 6; Malone 6,5, Goossens 5,5 (72. Bakker -), Immers 6,5; Summerville 6,5, Kramer 6, Hooi 5 (61. Ould-Chikh -, 82. Necid -).

AZ: Bizot 6; Svensson 6 Hatzidiakos 6, Wuytens 5,5, Wijndal 5,5; Clasie 6 (82. Midtsjø-), De Wit – (21. Gudmundsson 6), Koopmeiners 7; Stengs 6,5, Boadu 6,5 (59. Aboukhlal 5,5), Idrissi 5,5.

Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: Teun Koopmeiners is een zekerheidje bij AZ wat betreft strafschoppen. Hij besliste er de wedstrijd mee tegen ADO.