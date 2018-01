Klopp-assistent Lijnders verlaat Liverpool voor NEC

Adrie Bogers was het afgelopen halfjaar de eindverantwoordelijke in Nijmegen. Hij pakt nu de functie weer op waarvoor hij afgelopen zomer werd aangetrokken door NEC, die van assistent-trainer.

De 34-jarige trainer uit Broekhuizen begint in Nijmegen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Lijnders was sinds de zomer van 2015 werkzaam als assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool. Eerder vervulde hij functies binnen de jeugdopleidingen van PSV en FC Porto. Bij FC Porto was hij zeven seizoenen verantwoordelijk voor het opzetten en doorontwikkelen van de jeugdopleiding, in samenwerking met onder andere Vitor Baía en André Villas-Boas.

Volledig scherm Pepijn Lijnders als assistent-trainer van Liverpool. © Photo News ,,Ik zou uren kunnen schrijven over alle mensen die mij hebben geholpen en gesteund sinds mijn komst naar Liverpool. De beslissing om deze mooie club te verlaten was zeker niet makkelijk. Liverpool is gezegend met een trainer van het kaliber van Jürgen Klopp. Hij is van absolute wereldklasse," zegt Lijnders. ,,Dagelijks met het eerste elftal van Liverpool werken was iets magisch." Lijnders zat gisteravond nog op de bank bij Liverpool bij het uitduel bij Burnley, waar Liverpool in blessuretijd met 1-2 won. Liverpool staat nu op een vierde plaats in de Premier League. Klopp heeft mooie woorden over voor Lijnders. ,,Het vertrek van Pep zorgt bij mij voor een dubbel gevoel. Aan de ene kant vind ik het natuurlijk erg jammer dat hij onze technische staf gaat verlaten, aan de andere kant vind ik het mooi dat hij nu voor het eerst op eigen benen gaat staan. Er zal geen grotere supporter van NEC zijn dan ik."

Liverpool FC on Twitter Pepijn Lijnders has left his role with #LFC to become the head coach of Dutch club NEC Nijmegen, with immediate effect: https://t.co/DsOgF1M5dG

NEC punt achter op koploper Fortuna Sittard

NEC staat halverwege het seizoen op een tweede plaats in de Jupiler League, een punt achter op de verrassende koploper Fortuna Sittard. ,,Afgelopen zomer is het niet gelukt een trainer aan te trekken welke past in het opgestelde profiel voor de komende jaren. Op dat moment hebben we bewust gekozen voor een kortetermijnoplossing en we waren erg content met het feit dat Bogers zich bereid toonde de positie van hoofdtrainer in te vullen'', aldus Remco Oversier, technisch directeur van NEC. ,,We hebben de kansen in de markt opnieuw bekeken en dit intern openlijk met Adrie besproken. Pepijn is juist de toevoeging die wij zoeken.''

Pepijn Lijnders is klaar voor zijn eerste klus in het Nederlandse betaalde voetbal, zo laat hij weten. ,,Het zegt veel over deze club dat ze heel bewust voor mij gekozen hebben. Ik identificeer me met hun ambitie en plannen, ik geloof in ontwikkeling van team en spelers én in toegewijde training. De enige manier om verder te komen is “meer en beter”. De druk om te spelen voor het kampioenschap is er één met een privilege, waar elke topsporter naar op zoek is," laat Lijnders weten op de website van NEC.

De trainers van NEC in de afgelopen 5 seizoenen:

2012-2013: Alex Pastoor

2013-2014: Alex Pastoor (ontslagen op 19 augustus 2013)

2013-2014: Anton Janssen (vanaf 27 augustus 2013, ontslagen op 27 mei 2014)

2014-2015: Ruud Brood

2015-2016: Ernest Faber

2016-2017: Peter Hyballa (ontslagen op 24 april)

2017-2018: Adrie Bogers (op 2 januari teruggeschoven naar functie van assistent)