Kluivert en Bijlow terug bij Jong Oranje, Boadu kan debuteren

Boadu kan zijn debuut maken voor Jong Oranje. De speler van AZ was in september ook opgeroepen voor Jong Oranje, maar meldde zich toen af met een bovenbeenblessure.



Bondscoach Ronald Koeman selecteerde Kluivert niet voor Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland. De aanvaller van AS Roma was wel opgenomen in de voorlopige selectie. Bijlow en Dilrosun keren terug in de selectie van Jong Oranje.