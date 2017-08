Kluivert valt geblesseerd af bij Jong Oranje, geen vervanger opgeroepen

Jong Oranje speelt vrijdag 1 september de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland. De aftrap op Stadion de Vijverberg is om 18.00 uur. Dinsdag 5 september speelt Jong Oranje om 20.30 uur in het Paisley 2021 Stadium tegen Schotland. Ook dit treffen is in het kader van de EK kwalificatiereeks voor het EK van 2019 in Italië.