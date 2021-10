Knokkend Sparta krijgt met punt te weinig tegen slap FC Groningen

Michael Heylen die na een scrimmage over schoot, Lennart Thy die in kansrijke positie kwam, Dirk Abels die na een goede aanval op doelman Peter Leeuwenburgh van FC Groningen schoot en invaller Emanuel Emegha die in blessuretijd dé kans liet liggen; gebrek aan aanvalsdrift viel Sparta niet te ontzeggen zondagmiddag. Het raffinement ontbrak echter. Vandaar dat er voor de zo naar punten snakkende Rotterdamse club uiteindelijk slechts op een punt bleven steken.

Matig, maar vermakelijk. Zo viel eerder nog de eerste helft te omschrijven. Een iets beter Sparta slaagde er binnen anderhalve minuut al in om tweemaal gevaarlijk te worden. Eenmaal via Vito van Crooij, die een van zijn betere wedstrijden speelde in het shirt van de Spangenaren. Vervolgens ging een schot van Bryan Smeets net naast. In die zin was de tegenvallende ploeg van Danny Buijs een stuk effectiever. De eerste de beste kans eindigde direct tussen de palen. Op aangeven van Mo El Hankouri verraste Cyril Ngonge keeper Maduka Okoye, die later wel een cruciale redding verrichte toen Jorgen Strand Larsen dreigend voor hem opdook. De latere gelijkmaker van Sparta was niettemin terecht. Na goed doorgaan van Laurent Jans zorgde Smeets voor de 1-1 op het goed gevulde Kasteel.