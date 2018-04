KNVB: Arena of Kuip nog brug te ver voor Leeuwinnen

Door Daniël Dwarswaard



Vrijdag speelden de Oranjevrouwen tegen Noord-Ierland in een bijna uitverkocht Philips Stadion in Eindhoven. Met ruim 30.000 bezoekers was dat een record voor een vrouwenwedstrijd op Nederlandse bodem. ,,Dat was een perfecte combinatie,’’ zegt Van der Zee. ,,Spelen in een nog groter stadion is een mooie ambitie voor de toekomst, maar dat gaan we tijdens deze kwalificatie nog niet doen. Als je zoiets doet moet het affiche ook perfect zijn. Dat is de wedstrijd tegen Slowakije niet. We willen een volle bak hebben.’’



Voor de wedstrijd tegen Slowakije zal een stadion worden gekozen met een capaciteit tussen 20.000 en 30.000 toeschouwers. De bond denkt daarbij aan de stadions van FC Utrecht, FC Groningen, Heerenveen, Vitesse of opnieuw PSV. Van der Zee: ,,We vinden het belangrijk om onze wedstrijden ook gespreid door het land te spelen, zodat iedereen de kans krijgt om een wedstrijd te bezoeken.’’