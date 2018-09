KNVB begrijpt niets van commotie over duels tijdens interlandverplichtingen

Een aantal clubs, waaronder Sparta Rotterdam, uitte hierover hun onvrede, maar volgens de KNVB en de CED gaan ze daarmee voorbij aan eerder gemaakte afspraken.



Nico-Jan Hoogma, KNVB-directeur topvoetbal, wijst op een evaluatie in januari. ,,Uit een stemming bleek dat 14 van de 16 clubs voorstander waren. Daardoor kon de KNVB de wens van clubs en supporters handhaven om de competitie later te beginnen en minder wedstrijden op maandag te spelen. Dat we in die interlandperiodes dan wel de beste spelers selecteren, was daarbij ook bekend. Wij zijn dan ook zeer verbaasd en niet te spreken over alle commotie die nu is ontstaan.''



Marc Boele, algemeen directeur CED, sluit zich bij de woorden van Hoogma aan. ,,Het is natuurlijk vervelend als je spelers moet missen, maar dit is een besluit dat ondanks dit nadeel op uitdrukkelijk verzoek van het overgrote deel van de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie is genomen.''