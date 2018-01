KNVB-beker bij 100ste editie van goud

De beker werd vanmiddag, exact honderd dagen voor de honderdste finale in Rotterdam, onthuld in Zeist. Bij de bijeenkomst was ook een aantal oud-spelers van de kwartfinalisten van dit seizoen aanwezig, met ieder hun eigen bekerverhaal. Onder hen Gerald Sibon (oud-Roda JC en PSV), Kees Kist (AZ), Sander Boschker (FC Twente), Joost Broerse (PEC Zwolle) en Martijn Reuser (Willem II).



RAP uit Amsterdam was in 1899 de eerste winnaar. Vitesse won de beker in 2017. De club uit Arnhem is al uitgeschakeld. Eind deze maand zijn de kwartfinales van de huidige editie.



De KNVB maakte voorts bekend dat het contract met sponsor Toto is verlengd tot medio 2022. Nieuw aan de verbintenis is dat de Toto voortaan naamgever is van het bekertoernooi.