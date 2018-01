KNVB-beker bij honderdste editie goud

Het toernooi om de KNVB-beker vindt dit seizoen voor de honderdste keer plaats. Om dat te vieren komt de voetbalbond dit jaar met een gouden bokaal. De gouden beker werd vanmiddag, exact honderd dagen voor de honderdste finale in Rotterdam, onthuld in Zeist. Bij de bijeenkomst was ook een aantal oud-spelers van de kwartfinalisten van dit seizoen aanwezig, met ieder hun eigen bekerverhaal. Onder hen Gerald Sibon, Kees Kist, Sander Boschker, Joost Broerse en Martijn Reuser.