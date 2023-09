KNVB betaalde na cyberinbraak losgeld aan hackers om gegevens te beschermen

De KNVB heeft losgeld betaald om te voorkomen dat criminelen mogelijk gehackte persoonsgegevens van onder meer leden zouden publiceren. In een advertentie in deze krant stelt de bond dat dit een moeilijke keuze was, maar dat er uiteindelijk “onder deskundige begeleiding afspraken” met de hackers zijn gemaakt. De cyberinbraak was in april.